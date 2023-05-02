شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يجتمع الخميس المقبل لحسم عدد من الملفات المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي المصري، الخميس المقبل، اجتماعاً لمناقشة عدد من الأمور المهمة المتعلقة بفريق الكرة، ومن أبرزها تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، خاصة محمد جريندو وإيزي إيميكا، والاستقرار على قائمة الراحلين عن الفريق.

كما سيناقش المجلس صرف مستحقات أبريل الماضي ومكافآت الفوز المتأخرة.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، لمواجهة أسوان، داخل معسكره بالإسكندرية، حيث يستعد النادي المصري لمواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها غداً الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على الاعتماد على عبده يحيى لاعب الفريق فى قيادة هجوم النادي المصري، وذلك خلال المباراة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام أسوان، ويأتي قرار الجهاز الفني للمصري في ظل تألق عبده يحيى مع الفريق الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإصابة التى لحقت بمروان حمدي مؤخراً خلال مشاركته في المباراة الأخيرة مع فريقه أمام الإسماعيلي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين وتأهله لنصف النهائي.

ويسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق فى المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.