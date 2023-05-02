شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ثانى جولات بلاى أوف نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض مساء اليوم الثلاثاء فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، مواجهة مهمة أمام نظيره الزمالك فى إطار ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر " زويل ".

تقام مباراة الأهلى مع الزمالك فى تمام الثامنة مساء، عقب انتهاء لقاء الصيد مع وادى دجلة فى بلاى أوف حسم الميدالية البرونزية .

أقيمت المباراة الأولى فى البلاى أوف أمس الاثنين وشهدت فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، وتحدد يوم 4 مايو للمواجهة الفاصلة فى حالة التعادل.

ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى والزمالك بالفوز على الصيد، حيث يتنافس دجلة والصيد على المركزين الثالث و الرابع.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائى عقب الفوز على نظيره سبورتنج فى دور الثمانية، بينما تأهل الأهلى عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادى دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب الدورى الممتاز بالفوزعلى الزمالك بنتيجة 3/1 فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

أقيمت هذه المباراة الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثانى جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023 بعد فوز الزمالك فى المواجهة الأولى .