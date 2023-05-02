شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يحسم موقف هذا الثلاثى من مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الطبي للنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز موقف الثلاثى محمد هاشم وعصام صبحى ومحمد حسن لاعبو الفريق من المشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة من عدمه.

ويؤدى محمد هاشم وعصام صبحى ومحمد حسن ثلاثي فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة مجدي باز.

وكان هاشم قلب الدفاع قد تعرض لجرح غائر في الحاجب والذي استلزم تعرضه للتقطيب بأربع غرز بينما أصيب صبحي الظهير الأيمن بكدمة قوية بالظهر وعانى حسن لاعب الوسط من كدمة بكاحل القدم وذلك خلال مواجهة المصري البورسعيدي مؤخرا ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويسعى حمزة الجمل لتخطى عقبة وداع الدراويش لبطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد فى آخر ظهور، باستعادة الانتصارات مجدداً ومواصلة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم 9 مايو الجارى باستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المحلي.