شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يحسم موقف هذا الثلاثى من مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
وكان هاشم قلب الدفاع قد تعرض لجرح غائر في الحاجب والذي استلزم تعرضه للتقطيب بأربع غرز بينما أصيب صبحي الظهير الأيمن بكدمة قوية بالظهر وعانى حسن لاعب الوسط من كدمة بكاحل القدم وذلك خلال مواجهة المصري البورسعيدي مؤخرا ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.
ويسعى حمزة الجمل لتخطى عقبة وداع الدراويش لبطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد فى آخر ظهور، باستعادة الانتصارات مجدداً ومواصلة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري الممتاز.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم 9 مايو الجارى باستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المحلي.
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