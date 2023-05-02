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قمة أرسنال وتشيلسي وبرشلونة يواجه أوساسونا.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -      

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 2-5-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

ففي ، يلعب غزل المحلة مباراة أمام سموحة، على استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة 27.

وفي ، تلعب اليوم قمة كبيرة بين آرسنال وتشيلسي، على ملعب الإمارات، في ختام منافسات الجولة 32 من عمر "البريميرليج".

كما يخوض مواجهة هامة أمام أوساسونا، على استاد كامب نو، ضمن مباريات الأسبوع 33 من بطولة .

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

غزل المحلة وسموحة، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

الداخلية وإنبي، 9:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Ontime sports 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال وتشيلسي، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

الدوري الإسباني

برشلونة وأوساسونا، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

وريال سوسيداد، 11:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

ألميريا وإلتشي، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

كأس ألمانيا

فرايبورج ولايبزيج، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Dubai sports hd 2.

الدوري الفرنسي

تولوز ولانس، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

الدوري السعودي

الرائد والباطن، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC.

أبها والعدالة، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC.

الخليج والاتفاق، 9:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC.

الطائي والفيحاء، 9:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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