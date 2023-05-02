شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الزمالك فى السوبر وجلسة لكولر مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الاثنين، تدريباته باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى المقرر لها الجمعة المقبل بالإمارات.

ووصل الأهلى من المغرب صباح أمس، الأحد، بعد حصد تذكرة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع الرجاء المغربى سلبياً فى مباراة الإياب بعد الفوز فى القاهرة ذهاباً بهدفين دون رد.

ومن المنتظر أن يتواجد لاعبو النادي الأهلي فى مقر النادي بالجزيرة صباح اليوم لخوض المران، ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين للحديث عن مباراة السوبر أمام الغريم التقليدي الزمالك.

ويحدد كولر برنامج الأهلى الخاص بالتحضير لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك الجمعة المقبل بالإمارات، ويناقش المدرب السويسري مع معاونيه خطة التحضير لموقعة السوبر المصري، من حيث البرنامج البدني والأحمال البدنية الخاصة بتجهيز اللاعبين لهذه المباراة المامة باعتبارها بطولة خاصة.

ويعكف مارسيل كولر على مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة فى الدوري ودوري أبطال أفريقيا، لاسيما آخر مباراتين خاضهما الفريق الأبيض تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للتعرف على طريقة لعب المدرب الجديد والذي قاد الزمالك في آخر مباراتين.

ويحدد كولر برنامج تدريبات الفريق في ضوء التدريبات التى يخوضها الأحمر بالقاهرة قبل السفر للأمارات بعد العودة من المغرب والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تعادل الأحمر سلبياً مع الرجاء ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.