شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسماعيلى تؤجل مناقشة ملف تمديد تعاقد 4 لاعبين بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى تأجيل مناقشة ملف تمديد تعاقد الرباعى محمد الشامى وأحمد مدبولى وعمر الوحش ومحمد فوزى لاعبى الفريق، بسبب عدم توافر السيولة المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف الشائك قبل نهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء تعاقد هؤلاء اللاعبين قريباً.

وتنوى لجنة الإسماعيلى عقد جلسات مكثفة مع رباعى الإسماعيلى لحسم ملف تمديد تعاقدهم مع النادى فور توافر السيولة المالية، وتسديد مستحقاتهم المتأخرة لإقناعهم بالاستمرار مع القلعة الصفراء.

ونجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى إنهاء أزمة اللاعب عبد الرحمن مجدى، وتم تمديد تعاقده لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2027.

ويسعى حمزة الجمل لتخطى عقبة وداع الدراويش لبطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد فى آخر ظهور، باستعادة الانتصارات مجدداً ومواصلة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم 9 مايو الجارى باستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المحلي.