شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه كيب تاون الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا لكرة السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادي الأهلي فريق كيب تاون الجنوب أفريقي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف في ثالث مباريات تصفيات مجموعة النيل بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم مجموعة النادي الأهلي كلا من: (كيب تاون وبترو دى لواندا، وسلاك الغينى، وفيروفيارو الموزمبيقى وسيتى اويلرز).

وكان الأهلي قد فاز في مباراته الأولى على فريق فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74، وفي ثاني مباريات تصفيات مجموعة النيل بدوري أبطال أفريقيا على سيتي أويلرز بنتيجة 72-74.

قائمة سلة الأهلي في بطولة BAL 2023، تضم كلا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.

وتقام مباراة الأهلي أمام كيب تاون الجنوب أفريقي في دوري أفريقيا لكرة السلة BAL على صالة "حسن مصطفى".

وتذاع مباراة الأهلي أمام كيب تاون الجنوب أفريقي في دوري أفريقيا لكرة السلة BAL عبر قنوات "أون تايم سبورتس".