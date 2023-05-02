شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بغزل المحلة لدراسة فاركو قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة علي ماهر بالمباريات السابقة لفريق فاركو في الدوري، وآخرها فوز الفريق البرتقالي على غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق العشري، قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر وفاركو في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وحسم أبناء علي ماهر تأهلهم إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد تخطي حرس الحدود، أمس الأحد، فى ربع النهائي بهدف نظيف، ليواصل فيوتشر الدفاع عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.

ورفض علي ماهر مدرب فيوتشر منح لاعبيه راحة قبل مواجهة فاركو لضيق الوقت، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة فاركو يوم الخميس المقبل، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.