شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بغزل المحلة لدراسة فاركو قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وحسم أبناء علي ماهر تأهلهم إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد تخطي حرس الحدود، أمس الأحد، فى ربع النهائي بهدف نظيف، ليواصل فيوتشر الدفاع عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.
ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز