أول تعليق من مجلس أبو ظبي الرياضي بعد اعتذار الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، على اعتذار نادي الزمالك عن خوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد.

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وقال سهيل العريفي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم يصل مجلس أبوظبي، أي شيء رسمي بشأن عدم حضور أي نادٍ من طرفي السوبر إلى الإمارات، نحن لا نتواصل مع الأندية مباشرة".

وأضاف: «ننتظر اليوم الثلاثاء وصول الأهلي والزمالك إلى أبوظبي وتم حجز كل شيء للفريقين من الإقامة وملاعب التدريب»، مضيفأً:

«تذاكر المباراة تم بيع معظمها ولا يزال يتبقى أعداد قليلة سيتم بيعها خلال الساعات القليلة المقبلة».

وأوضح: «سيتم الكشف عن شكل كأس السوبر المصري يوم الأربعاء والكأس تم تصميمه في لندن بمعرفة شركة بريزنتيشن».

وأشار:«هناك فعاليات خاصة قبل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.. مطرب مصري كبير سيتولى إحياء الحفل قبل مباراة السوبر وسيتم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء».