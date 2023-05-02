شرط وحيد من الزمالك للتراجع عن قرار عدم خوض مباراة السوبر (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - حدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شرطا للتراجع عن قرار الاعتذار عن خوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل، في استاد محمد بن زايد.

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وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعتذار النادي عن خوض مباراة الأهلي في السوبر المصري، بسبب قرار لجنة التظلمات بتعليق تنفيذ عقوبة إيقاف محمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال مرتضى منصور، في فيديو بثه عبر «يوتيوب»: «إذا صدر قرار غدًا بإيقاف كهربا، مستعدين للسفر إلى

الإمارات لخوض مباراة السوبر».

وأضاف: «احنا مش خايفين من حد، كهربا كان يلعب في مباراة الأهلي وصن داونز وخسروا بالخمسة، وشارك في مباراة السوبر بالإمارات منذ 3 سنوات وفوزنا على الأهلي وتوجنا بالكأس».

وتابع: «القصة ليست في لاعب ولكن في قيمة الكرامة والعدل، هذا ليس عدل لاعب هارب من النادي، يعمل تلك المشاكل، ما يحدث استفزاز لجماهير الزمالك».