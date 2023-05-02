شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه إنبي للابتعاد عن صراع الهبوط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الداخلية، بقيادة مدربه علاء عبد العال، نظيره إنبي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، في مواجهة مرتقبة فى إطار منافسات مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى الممتاز.

ووصل فريق الداخلية للنقطة 25 فى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31 .

وفى المقابل، يحتل فريق إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.

ويدخل فريق الداخلية المباراة بمعنويات كبيرة بعدما حقق الفوز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف، لكنه في نفس الوقت خسر خدمات لاعبه عبد العزيز السيد الذى أجرى عملية جراحية بعدما ما أثبتت الفحوصات التى خضع لها إصابته بكسر فى عظمة الوجه، وهى الإصابة التى تعرض لها فى مباراة فريقه ضد بيراميدز نتيجة التحام قوى فى كرة هوائية مع على جبر لاعب الفريق السماوى.

على الصعيد الآخر، وعد مجلس إدارة نادى إنبى لاعبيه بمضاعفة المكافآت المالية حال استمرار الانتصارات في الفترة المقبلة وتقدم الفريق البترولى أكثر في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز خصوصاً أنه يحتل المركز التاسع، وجاء ذلك القرار عقب الفوز على أسوان في المباراة الأخيرة للفريقين بالدوري، رغم أن الفريق البترولى ودع كأس الرابطة بالخسارة من الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين مؤخرًا.