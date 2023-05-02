شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كولر وطبيب الأهلى لتحديد موقف المصابين قبل مواجهة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر لمعرفة حالة اللاعبين المصابين، وموقفهم من اللحاق ببعثة الفريق الأحمر إلى الإمارات لخوض السوبر، حيث سيتحدد اليوم موقف كل اللاعبين العائدين من الإصابات.

ويعاني كل من عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو وياسر إبراهيم من الإصابات، حيث اشتكى السولية من شد في العضلة الخلفية واشتكى ربيعة من جزع في الكتف، بينما يعاني كريستو من التواء فى الكاحل، ونفس الوضع بالنسبة لياسر الذي تعرض لالتواء بسيط في مباراة الرجاء المغربي الأخيرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.