شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصطدم بسموحة فى انطلاق الجولة 27 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق غزل المحلة نظيره سموحة، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد المحلة، فى مباراة قوية ومثيرة فى إطار منافسات مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى الممتاز.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.

واكتملت صفوف سموحة بعودة كل المصابين لتدريبات الفريق والذى كان آخرهم شريف رضا الذى غاب عن آخر 3 مواجهات للفريق، ويتبقى فقط النيجيرى جونيور أجايى الذى يواصل آخر تدريباته التأهيلية بالجرى وتدريبات الجيم من أجل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

وخاض سموحة مباراتين وديتين فى الفترة الحالية، أمام الأوليمبى وخسرها الفريق بهدف نظيف، قبل أن يفوز على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويأمل مدرب سموحة في إيجاد الحلول في أكثر من مركز يعانى منه الفريق، والتي يأتي في مقدمته الظهير الأيسر والأيمن في ظل النقص العددى بهما، بعد رحيل خالد عبد الفتاح للأهلى في انتقالات يناير.

وفى المقابل، يدخل المحلة بقيادة مدربه الجديد رضا شحاتة المباراة مفتقدا لخدمات لاعبه الإيفواري إبراهيما كونيه، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ما يعني غيابه عن الملاعب تراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، وغادر ابراهيما كونيه مباراة غزل المحلة الأخيرة أمام طلائع الجيش الأخيرة، بعد تعرضه للإصابة قبل أن يخضع لأشعة وفحوصات طبية دقيقة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.