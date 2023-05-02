ماهر همام: كولر أعاد اكتشاف حسين الشحات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم أفضل مستوياته الفنية مع القلعة الحمراء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

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وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"حسين الشحات يعيش أفضل فتراته الفنية في النادي الأهلي في

الوقت ومن أهم الأوراق الرابحة داخل صفوف الفريق الأحمر".

وأضاف:"من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أعاد اكتشاف حسين الشحات بشكل قوي بعدما كان مرشح للرحيل في وقت من الأوقات".

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