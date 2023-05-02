مدرب الزمالك السابق يكشف كواليس "خناقته" مع عمرو السيسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق، حقيقة أزمته مع عمرو السيسي لاعب وسط الفريق خلال فترة تواجده بالجهاز الفني للفريق الابيض.

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وقال عبد المقصود في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موضوع عمرو السيسي اتفهم غلط وكبر أوي، عمرو السيسي عرف إنه كان لاعب بديل وبعدها بلغ المدير الإداري بإنه هيمشي

وبرا الماتش".

وأضاف: "المفاجأة إن عمرو السيسي قبل ماتش المصري منزلش الملعب 3 تدريبات وهو سليم وكان بيتدرب في الجيم".

واختتم: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قال علينا كلام هو مش فينا".

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