شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر فريقا الأهلى والزمالك اليوم، الثلاثاء، إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلى المقرر لها الجمعة المقبل. وتأهل الزمالك للمشاركة فى كأس السوبر باعتباره بطلا للدوري الموسم الماضي، فيما تأهل الأهلي كبطل لكأس مصر عن الموسم نفسه.

وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

ويحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلى

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.