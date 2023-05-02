شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق: الإرهاق سبب تراجع مستوى اللاعبين.. وفيريرا قرر الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روي أجواش، المدرب العام السابق الزمالك في الجهاز الفني لفيريرا، أن السبب في تراجع مستوى اللاعبين الأجانب الجدد في الموسم الجاري هو عدم الانسجام.

وقال أجواش، في تصريحات على قناة أون تايم سبورت: "عندما شاهدت نداي في التسجيلات كنت متحمسا له، وكنت أتوسم فيه خيرا لكن وجهة نظري أن عدم الانسجام هو السبب في عدم تقديمه مستوى مميزا".

وأضاف: "سامسون من أكثر اللاعبين الذين تسببوا لي في إحباط بسبب مستواه الذي اختلف عما كان عليه من قبل.

وتابع: "مروان عطية كان من اللاعبين الذين طلبنا التعاقد معه لكني لا أعرف لماذا لم تتم الصفقة".

واستطرد: "أوسوريو مدرب كبير لكنه لا يمتلك عصا سحرية وسيحتاج لوقت حتى تظهر بصماته".

وأردف: "السبب الرئيسي في تراجع مستوى الزمالك هذا الموسم هو الإرهاق بسبب تلاحم الموسم كما أن رحيل بعض اللاعبين أثر على الفريق".

وواصل: "فيريرا لم تكن لديه مشكلة في رحيل إمام عاشور لأن المقابل المادي كان كبيرا وكان من الصعب رفض العرض".

وكشف أن فيريرا قرر اعتزال التدريب بعد تجربته مع الزمالك.

واختتم أجواش تصريحاته قائلا: إن الصفقات الجديدة تم عرضها على الجهاز الفني ووافق فيريرا على ضم زكريا الوردي وسامسون وإبراهيما نداي.