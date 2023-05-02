شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء مباراتان فى انطلاق الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

فى المباراة الأولى يستدرج فريق غزل المحلة نظيره سموحة، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد المحلة فى مباراة قوية ومثيرة فى إطار منافسات مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى الممتاز.

وفى مباراة ثانية، يواجه فريق الداخلية، بقيادة مدربه علاء عبد العال، نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، في مواجهة مرتقبة فى إطار منافسات مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى الممتاز.

وخاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرين للدورى الممتاز

الثلاثاء 2 مايو

غزل المحلة & سموحة..7 مساءً

الداخلية & انبى..9.30 مساءً

الأربعاء 3 مايو

أسوان & المصري..8 مساءً

الخميس 4 مايو

المقاولون العرب & البنك الاهلى ..7 مساءً

حرس الحدود & طلائع الجيش..7 مساءً

فيوتشر & فاركو..9.30 مساءً

الجمعة 5 مايو

الاتحاد السكندري & بيراميدز..5 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.