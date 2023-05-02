شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يواجه سموحة والداخلية مع إنبى فى افتتاح الجولة الـ27 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويخوض قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك لقاء مهما وقويا الجمعة 5-5-2023 ضمن المنافسة على لقب كأس السوبر المصري، والتى سيقام على أرض ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بهدفين دون رد، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، بآخر نسخة من كأس السوبر المصري.

1/ الأهلي: (21 مباراة، 53 نقطة)

2/ فيوتشر: (25 بماراة، 49 نقطة)

3/ بيراميدز: ( 25 مباراة، 46 نقطة)

4/ الزمالك: (25 مباراة، 43 نقطة)

مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرين للدورى الممتاز

الثلاثاء 2 مايو

غزل المحلة & سموحة..7 مساءً

الداخلية & انبى..9.30 مساءً

الأربعاء 3 مايو

أسوان & المصري..8 مساءً

الخميس 4 مايو

المقاولون العرب & البنك الاهلى ..7 مساءً

حرس الحدود & طلائع الجيش..7 مساءً

فيوتشر & فاركو..9.30 مساءً

الجمعة 5 مايو

الاتحاد السكندري & بيراميدز..5 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.