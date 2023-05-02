"أجويرو" ينتظم فى تدريبات غزل المحلة استعدادا لمواجهة سموحة

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم عبد الرحمن عاطف "أجويرو" مهاجم فريق غزل المحلة، في المران الجماعي مساء أمس، بعد الغياب عن التدريبات خلال الأيام الماضية للتواجد فى معسكر المنتخب الأولمبى الذى أقيم بالإسكندرية طوال الفترة الماضية.

وفاز منتخب مصر الأولمبى على نظيره الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت أمس باستاد الإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.