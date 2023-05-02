شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمار ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى بعد تعافيه إصابة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد عمار، مدافع النادى الإسماعيلى، في التدريبات اليوم عقب تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي، والذى أجرى على أثرها عملية جراحية أبعدته عن الملاعب لمدة سبعة أشهر.

وقد تعرّض مدافع الفريق للإصابة خلال مباراة السكة الحديد الودية، ضمن تحضيرات الدراويش للموسم الجديد خلال معسكر القاهرة، والتى أبعدته عن مباريات الدراويش هذا الموسم.

وحرص الجهاز الطبي للفريق تحت إشراف دكتور مجدي الباز، على الاطمئنان على اللاعب وجاهزيته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية، تحسبا للدفع خلال المباريات القادمة.

ويعد محمد عمار أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، وكان اللاعب قد حصل بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99 موسم 2018/2019.

ويستعد الفريق لمباراته المرتقبة أمام منافسه بيراميدز يوم 9 مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المحلي، فضلا عن مواجهة النجوم ببطولة كأس مصر المقرر لها 24 مايو الجارى.