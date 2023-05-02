شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 1 /5 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 1/5/2023 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: موقف محمد شريف من المشاركة بالسوبر بعد إصابة الظهر أمام الرجاء، وتأجيل مباراة الأهلي ومنتخب السويس فى دور الـ32 لكأس مصر، ومحمد هانى وحمدى فتحى فى التشكيل المثالى لإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا. يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى..

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