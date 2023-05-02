اتحاد الكرة مهدد بالرحيل بسبب كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق مفاجأة بشأن قرار لجنة التظلمات حول محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لجنة التظلمات إذا حدث وقامت بتأجيل البت في عقوبة كهربا لحين الفصل في الطعن المقدم من جانب الأهلي على قانونية لجنة الانضباط لن يكون هناك

كرة قدم في مصر واتحاد الكرة سيرحل بعدها بشهر".

وأضاف:"أؤكد لكم أن التدخل الحكومي في الرياضة سيتم في حال لم يتم تنفيذ القانون من جانب لجنة التظلمات".

واختتم:" نفذوا القانون مهما كان الشخص او اللاعب".

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