رسمياً.. الزمالك يعلن انسحابه من السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الزمالك رسمياً اعتذاره عن المشاركة في مباراة السوبر المصري، أمام نظيره الأهلي والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" قرار الزمالك بالإنسحاب من مباراة السوبر إحتجاجاً على قرار لجنة التظلمات بإتحاد الكرة بتعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وكانت لجنة الإنضباط قد أعلنت عن إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة متتالية، قبل أن يستأنف الاهلي ضد القرار لتشتعل الأزمة بين الزمالك والجبلاية.

لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

وأصدرت لجنة التظلمات قرارها بوقف نظر الإستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلى واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الإنضباط وكذلك القرارات المطعون عليها تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء ادارى.



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