أفشة يقترب من الرحيل عن الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر محمد مجدى أفشة، نجم فريق الأهلي على الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى مارسيل كولر.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أفشة يرغب فى خوض تجربة احتراف فى أحد أندية الدورى السعودى في

ظل تجاهل السويسري مارسيل كولر له في الفترة الأخيرة".



وتابع:"أفشة كان قريب من الانتقال إلى صفوف فريق الباطن خلال بداية الموسم الحالى ويرفض فكرة التجميد خلال المواجهات الكبيرة على دكة البدلاء".

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