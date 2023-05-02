رسمياً.. لجنة التظلمات تعلن قرارها بخصوص عقوبة كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت لجنة الإستئناف (التظلمات) بإتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية كلا من المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل السابق و المستشار عمر الفاروق إسماعيل مساعد وزير العدل السابق من نظر الإستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلى واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الإنضباط والقيم والأخلاق.

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كما إنتهت اللجنة كذلك مناقشة الدعوى القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الادارى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط

والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها.وقررت اللجنة الآتى:وقف نظر الإستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء ادارى.

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