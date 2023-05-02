أرتيتا يكشف حالة لاعبي أرسنال وحظوظ فريقه في الفوز بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عن حالة لاعبيه بعد الخسارة أمام غريمه مانشستر سيتي في الدوري المصري الممتاز وحظوظ فريقه في الفوز بالدوري"البريميرليج".

اقرأ أيضا- بايرن ميونخ يقترب من تمديد عقد بافارد

وقال أرتيتا،أن فريقه لا يزال متحمسا ولديه رغبة للنجاح رغم ماحدث ، مشترطاً تحسن الأداء للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والفوز على تشيلسي يوم الثلاثاء.

وفرط أرسنال في صدارة الدوري بعد فشله في تحقيق أي فوز في أربع مباريات، حيث خسر 4-1 أمام سيتي كما تعادل مع ليفربول ووست هام يونايتد وساوثهامبتون.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 75 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف سيتي المتصدر الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة. وسيكون بوسع فريق المدرب أرتيتا استعادة القمة ولو بشكل مؤقت إذا فاز على تشيلسي صاحب المركز 12 الذي يعاني من موسم محبط.

وحول سباق المنافسة على اللقب، قال أرتيتا: يجب إدراك أنه لا يزال هناك بعض العمل، يجب التحلي بالتواضع وإدراك نقاط ضعفنا والعمل على تطوير مستوانا،نملك أيضا العديد من نقاط القوة، وهناك الكثير من الأشياء التي فعلناها بشكل إيجابي في آخر عشرة أشهر.

وأضاف: سباق اللقب لم يعد بأيدينا، ما نملكه هو محاولة الفوز بالمباريات المتبقية وما دون ذلك سيتوقف على سيتي.

وأكمل: لست مطالبا برفع الروح المعنوية للاعبين، فهم لديهم رغبة كبيرة قبل مباراة تشيلسي، من الصعب جدا توقع ما سيفعله تشيلسي، لكن يجب الاستعداد من أجل الفوز بالمباراة.

لمزيد- اضغط هنا.