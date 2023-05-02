سيدات الزمالك يفزن على الأهلي في أولى مباريات نهائي كأس الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول "سيدات " لكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 1/3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأثنين بصالة الألعاب 6 أكتوبر في أولي مباريات الدور النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023/2022.

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وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 23/25 الأهلي 17/25 الزمالك 15/25 الزمالك 19/25 الزمالك وتقام مباريات الدور النهائي بنظام "play off"، بحيث يتقابل الزمالك والأهلي في 3 مباريات متتالية، ويتوج الفائز منهما في مباراتين ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الأهلي غدا الثلاثاء في

ثاني مباريات الدور النهائي وذلك في تمام التاسعة مساءً بصالة الألعاب 6 اكتوبر.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديراً فنياً ، واكرامي هيكل مدرباً عاماً ، ومحمد أنور مدرباً مساعد ، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني ، والدكتورة سمية ناجح طبيبة ، وشادى فهيم محللاً تقنياً ، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق.

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