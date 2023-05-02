عمرو الحديدي: الأهلي الأقرب للفوز بالسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن مسئولي القلعة الحمراء استوعب الأزمات المثارة حاليًا ضد الفريق رغم نشوة الانتصار على الرجاء المغربي والصعود لنصف نهائي دوري أبطال

إفريقيا.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "النادي الأهلي حاليا لا يركز سوى في الاستعداد لمباراة السوبر بغض النظر عن قرارات لجنة التظلمات أو أي أزمات آخرى، والأهلي لن ينسحب من البطولة، وتم بيع جميع التذاكر لجماهير الفريق الموجودة في الإمارات".

وأضاف: "من حق كهربا خوض لقاء السوبر، والأهلي يبحث عن المنافسة بقوة على التتويج بالألقاب، ولذلك سوف يشارك بشكل طبيعي".

وأكمل: "من وجهة نظري أن النادي الأهلي الاقرب للفوز بالسوبر، وكولر يدرس المباريات بشكل جيد للغاية، ويستعد للمنافسين بجدية، وأعلم امكانيات لاعبي الأهلي جيدا والفريق حاليا في قمة مستواه".

وواصل: "المباراة مهمة للنادي الأهلي، والفوز بها هام للغاية قبل لقاء الترجي التونسي، والمكسب يجلب مكسب، وكذلك ستكون المواجهة هامة لتجهيز اللاعبين قبل الموقعة القارية في نصف نهائي دوري أبطال

إفريقيا".

وتابع: "الأهلي يعيش في حالة استقرار جيدة، ومعظم اللاعبين جاهزين، وهناك بدائل في الفريق على نفس مستوى الأساسيين، مثل خالد عبدالفتاح ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي، والتعاقد مع مروان كان صفقة رابحة جيدة، وهو من أفضل اللاعبين في الوسط حاليا، ويتواجد طاهر وعبدالقادر وبيرسي تاو وحسين الشحات وشريف وكهربا، هناك مجموعة جيدة من العناصر الواعدة مثل كريستو وقندوسي وكوكا ورأفت خليل".

وأتم: "هناك وفرة كبيرة في صفوف الأهلي، وارتفاع المستوى البدني والفني موجودة لدى جميع اللاعبين، والفريق قدم أداء رائع أمام الرجاء المغربي ونجح في تحقيق الهدف الرئيسي بالوصول لنصف نهائي دوري أبطال

إفريقيا".

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