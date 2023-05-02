شكرا لقرائتكم خبر المسحل رئيسا لاتحاد القدم لمدة 4 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم أمس على تزكية ياسر المسحل رئيسا للاتحاد لمدة 4 أعوام مقبلة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم الذي حضره 44 عضوا وغابت عنه أندية النصر والتعاون والعربي.

وكانت مراحل البرنامج الزمني للانتخابات على مختلف مقاعد مجلس الإدارة، أسفرت عن ترشح قائمة وحيدة، شكلها ياسر المسحل الرئيس الحالي. كما أشارت (مكة) في وقت سابق.

ونال ياسر المسحل رغبة العديد من الأندية في استمراره في الرئاسة في دورته الثانية لما تتطلبه المرحلة، والملفات المهمة التي يعمل عليها اتحاد القدم ومن بينها استضافة كأس آسيا 2027.

ويضم مجلسه الحالي لمياء بنت بهيان، نائب الرئيس، والأعضاء خالد الثبيتي، علي الشعلان، وتركي السلطان، وخالد بن مقرن، وعبدالله حماد، وعبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر.

وبدأ المسحل صاحب الـ49 عاما العمل الرياضي بحصوله على العضوية الشرفية لنادي الاتفاق عام 1997، وتقلد أول منصب رياضي في العام 2011 عندما أصبح عضوا في لجنة التراخيص للأندية السعودية، في فترة رئاسة الأمير نواف بن فيصل، وفي العام ذاته عين عضوا للجنة الأندية المحترفة في الاتحاد الآسيوي، ثم عضوية لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2015.

وأكد المسحل «أن المرأة أصبح لها دور فاعل في التنمية بشكل عام، واختيار لمياء بنت بهيان بمنصب نائب رئيس الاتحاد لكونها من الكفاءات المميزة وشهادتي مجروحة فيها».

وعن هوية مدرب المنتخب السعودي قال المسحل «سنكشف عن ذلك في يونيو».

مسيرة المسحل في العمل الرياضي:

