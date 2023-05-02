المسحل رئيسا لاتحاد القدم لمدة 4 أعوام

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وكانت مراحل البرنامج الزمني للانتخابات على مختلف مقاعد مجلس الإدارة، أسفرت عن ترشح قائمة وحيدة، شكلها ياسر المسحل الرئيس الحالي. كما أشارت (مكة) في وقت سابق.
ونال ياسر المسحل رغبة العديد من الأندية في استمراره في الرئاسة في دورته الثانية لما تتطلبه المرحلة، والملفات المهمة التي يعمل عليها اتحاد القدم ومن بينها استضافة كأس آسيا 2027.
ويضم مجلسه الحالي لمياء بنت بهيان، نائب الرئيس، والأعضاء خالد الثبيتي، علي الشعلان، وتركي السلطان، وخالد بن مقرن، وعبدالله حماد، وعبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر.
وبدأ المسحل صاحب الـ49 عاما العمل الرياضي بحصوله على العضوية الشرفية لنادي الاتفاق عام 1997، وتقلد أول منصب رياضي في العام 2011 عندما أصبح عضوا في لجنة التراخيص للأندية السعودية، في فترة رئاسة الأمير نواف بن فيصل، وفي العام ذاته عين عضوا للجنة الأندية المحترفة في الاتحاد الآسيوي، ثم عضوية لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2015.
وأكد المسحل «أن المرأة أصبح لها دور فاعل في التنمية بشكل عام، واختيار لمياء بنت بهيان بمنصب نائب رئيس الاتحاد لكونها من الكفاءات المميزة وشهادتي مجروحة فيها».
وعن هوية مدرب المنتخب السعودي قال المسحل «سنكشف عن ذلك في يونيو».
مسيرة المسحل في العمل الرياضي:
- انتخب عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA للفترة 2023 2027.
- انتخب رئيسا لرابطة دوري المحترفين السعودي من يونيو 2016. وقدم استقالته عام 2017.
- عضو في لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من يوليو 2015 إلى عام 2019.
- شارك في عضوية اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2015 في أستراليا.
- عضو في لجنة الأندية المحترفة بالاتحاد الآسيوي من عام 2011 إلى 2014 بعد ترشيحه من الاتحاد السعودي.
- عضو لجنة تراخيص الأندية السعودية من عام 2011 إلى عام 2014م.
- شغل منصب رئيس لجنة إدارة الملاعب.
- عضو لجنة الانضباط والأخلاق لعدة سنوات.
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