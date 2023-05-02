شكرا لقرائتكم خبر كوروكي: أوراوا أقوى من الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مهاجم نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، شينزو كوروكي إن الهلال لم يعد كما كان في نسختي 2017 و2019، مؤكدا أن جيل الهلال السابق كان لديه الكثير من اللاعبين الذين يمثلون المنتخب السعودي.

وقد استفز كوروكي، جماهير نادي الهلال، بهذا بعد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب لنهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.

وأضاف مهاجم ريد دايموندز، خلال حديثه للموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا «إن الزعيم الهلالي كان أكثر قوة في النسختين السابقتين لما كان يحمله من لاعبين ذوي خبرة كبيرة»، قبل أن يردف «لكنني أعتقد أيضا أننا الآن أقوى بكثير منهم خلال النسخة الحالية من المسابقة الآسيوية».

وتابع «عندما استقبلنا هدفا في بداية المباراة، لم تكن الأمور سعيدة بالنسبة لنا، لكنني أردت الحفاظ على توازني، وكنت أنتظر الحصول على فرصة للتهديف، وسعيد أنني تمكنت من التسجيل في نهاية الأمر».

وسجل كوروكي هدف تعادل الفريق الياباني أمام الزعيم الهلالي، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ذهاب نهائي المسابقة الأعرق في آسيا على صعيد الأندية.

ويعد هذا النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا في غضون 6 سنوات، فتوج الفريق الياباني في 2017 (1-1 و1-0) عندما كان الأرجنتيني رامون دياز مدربا للهلال في فترته الأولى، ثم رد الفريق السعودي الدين في نهائي 2019 (1-0 و2-0)، عندما أحرز لقبه الثالث قبل إضافة الرابع في2021 على حساب بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي 2-0.

يشار إلى أن الهلال يسعى لحصد لقبه الآسيوي الخامس، عندما يخوض مباراة الإياب يوم 6 مايو المقبل على أرضية ملعب «سايتاما» باليابان، في حين أن أوراوا يأمل في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه.