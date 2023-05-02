ميسي يستكشف عجائب السعودية

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وكتب الخطيب عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «يسعدني أن أرحب بسفير السياحة السعودي ليونيل ميسي وعائلته في إجازته الثانية بالسعودية».
وتابع: «يسعدنا مشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا».
وكان نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد وصل صباح أمس إلى السعودية، في زيارة لم يعلن عنها من قبل.
وانتشر فيديو وصول ميسي إلى الرياض رفقة زوجته أنطونيلا وأبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حماس كثيرين من المشجعين، خاصة أن البرغوث ارتبط كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي.
وأقدم ميسي بشكل مفاجئ على نشر كلمات مثيرة عبر حسابه الرسمي في انستقرام، تحدث فيها عن رغبته في اكتشاف كثير من العجائب غير المتوقعة في المملكة العربية السعودية.
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