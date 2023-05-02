تتويج النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية المكلف عبدالمحسن الدهيمي فريق النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية لموسم 2022 - 2023.

وحقق النجمة اللقب بعد فوزه على الترجي بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب إدارة التعليم في عنيزة.

وتأهل النجمة إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 64 نقطة من 19 فوزا و7 تعادلات مقابل 4 هزائم، فيما تصدر الترجي المجموعة الأولى برصيد 56 نقطة من 16 فوزا و8 تعادلات مقابل 6 هزائم.

يذكر أن أندية النجمة، الترجي، البكيرية والصفا، تأهلت بشكل مباشر إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لموسم 2023 - 2024، فيما حجز الجندل «ثالث المجموعة الأولى» آخر المقاعد المؤهلة لدوري يلو بعد فوزه على بيشة «ثالث المجموعة الثانية» في مباراتي تحديد المركز الخامس بنتيجة 2 - 1 في المباراتين.