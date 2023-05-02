الطائي يواجه الفيحاء في لقاء رد الاعتبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه الطائي مساء اليوم نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل. ويأتي الطائي في المرتبة السابعة برصيد 31 نقطة بعدما تجاوز نظيره أبها بهدف وحيد في الجولة السابقة، ويسعى إلى مواصلة قطار الانتصارات والاستمرار في حصد النقاط، وسيخوض الروماني ميريل رادوي مدرب فريق الطائي هذا اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا سعيا إلى حسم اللقاء واستغلال النشوة المعنوية لدى فريقه يحفزه في ذلك الاستقرار التام في صفوف الفريق علاوة على الدعم الجماهيري المتواصل والمتوقع حضوره في هذه المواجهة، بينما على الطرف الآخر يأتي الفيحاء في المرتبة الثانية عشرة برصيد 25 نقطة بعد سقوطه الأخير على أرضه أمام الخليج بثلاثة أهداف دون رد، ويأمل في الخروج من دائرة النزيف وتحسين أوضاعه في سلم الترتيب، ويدرك مدرب الفريق الصربي فوك رازوفيتش مدى أهمية اللقاء والبحث عن معالجة الأخطاء التي ظهرت في الآونة الأخيرة، لذا يتوقع أن يرمي بكافة أوراقه الرابحة سعيا إلى مصالحة جماهيره وتفادي التعثر مجددا. من مواجهات الطائي والفيحاء





تحمل مواجهة اليوم الرقم (4) في تاريخ دوري المحترفين.



كسب الفيحاء المواجهات الثلاث السابقة.



لم يحقق الطائي الفوز في أي لقاء.



لقاء الدور الأول هذا الموسم كسبه الفيحاء بنتيجة (2 ــ 1).



يفتقد الطائي في هذا اللقاء خدمات قائده الزامبي ناوليدج موسونا للإيقاف.



يفتقد الفيحاء في هذا اللقاء خدمات الإسباني فيكتور رويز للإيقاف.



هداف الطائي الكونغولي غي مبينزا، برصيد 9 أهداف.



هداف الفيحاء النيجيري أنطوني نواكايمي، برصيد 8 أهداف.



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