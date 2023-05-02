ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مودريتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش نادي ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني «لا ليغا» حالة من القلق خلال الأيام الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها نجمه الكرواتي لوكا مودريتش في أوتار الركبة اليسرى خلال مواجهة جيرونا التي انتهت بفوز الأخير (4-2)، برسم الجولة 31 من الليغا.

وغاب مودريتش عن فوز ريال مدريد على ألميريا 4-2 ضمن منافسات الجولة الـ32 من الليغا، ومن المؤكد غيابه عن لقاء ريال سوسيداد يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ33 من البطولة.

وكانت وسائل إعلام إسبانية رجحت غياب متوسط الميدان الكرواتي لمدة أسبوعين؛ بسبب الإصابة وأكدت عدم مشاركته في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا المقرر في السادس من مايو المقبل، مشددة على أن مشاركته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في التاسع من نفس الشهر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، محل شك.

وذكرت صحيفة «فوتبول إسبانيا»، أن مودريتش استغل عطلة نهاية الأسبوع وتوجه إلى مدينة بلغراد عاصمة صربيا وأجرى جلسات استشفائية تحت إشراف أحد المتخصصين في محاولة لمنحه الأمل في أن يكون متاحا لمواجهة كأس الملك مع بقاء أقل من أسبوع على النهائي، ولقاء دوري الأبطال بعد ثلاثة أيام فقط من نهائي الكأس المحلية.

وأضافت «إن تعامل الأخصائي مع الإصابة رفع من نسبة تعافي مودريتش بشكل أسرع وقد يكون لائقا في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال على أقل تقدير».

وختمت أن النادي الملكي حاول تسريع استشفاء مودريتش لأنه لاعب حيوي في الفريق هذا الموسم، وسيكون المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في أمس الحاجة إلى خدماته في الأسابيع القليلة القادمة.

وكان أنشيلوتي تحدث عن إصابة مودريتش مؤكدا أنها ستحدث أزمة للفريق؛ حيث قال «هناك شكوك حول لحاقه بنهائي الكأس، يجب علينا تقييمه، نحن متضررون من حدوث ذلك، لكن هذا ممكن الحدوث، أتمنى أن يتعافى للمباريات المهمة».