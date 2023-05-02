الخليج يتطلع لنقاط الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنشوة الفوز بالجولة الماضية يلتقي مساء اليوم فريقا الخليج (20 نقطة) والاتفاق (30 نقطة) في مواجهة تتشابه فيها الطموحات بين تأكيد وضمان الابتعاد عن مراكز الهبوط للاتفاقيين وتجديد حظوظ البقاء لأبناء الدانة، وذلك باللقاء الذي سيحتضنه استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل المستضيف فريق الخليج بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو ايمانويل المنتصر بثلاثية في لقاء الفيحاء بالأسلوب والأسماء نفسها، مرتكزا على مواطنه فابيو مارتينيز وكذلك الثنائي سوكول تسيكاليشي واندريه بوكو من أجل استغلال المساحات خلف الخطوط الخلفية في دفاع الاتفاق، واللعب على الأطراف، لمواصلة الصحوة نحو النجاة من خطر الهبوط.

في حين يبدأ فريق الاتفاق لقاء الليلة بالنهج نفسه بقيادة مدربه الإسباني انطونيو كازورلا الباحث عن نقاط تأكيد البقاء بدوري روشن ، معتمدا على خط وسطه بقيادة الرباعي فيصل الغامدي وإبراهيم محنشي وعلي هزازي والسويدي روبن كوايسون الذي سيكون مساندا للبرازيلي فيتينيو في خط المقدمة، فيما سيبقى الفرنسي يوسف نياكيتي خيارا متاحا في دكة البدلاء كورقة رابحة، بعد التألق الذي طرأ على مستواه في المباريات الأخيرة لفرقة الكوماندوز الاتفاقية.