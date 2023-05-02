جروح أبها تحت مشرط العدالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة مساء اليوم لقاء أبها أمام ضيفه العدالة ضمن لقاءات الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل أبها هذا اللقاء بعد سلسلة طويلة من النتائج المخيبة لجماهير زعيم الجنوب، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في أخر 9 لقاءات للفريق ضمن منافسات الدوري، وكان أخر تلك التعثرات هي الخسارة في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام الطائي بهدف دون رد.

ويسعى أبها صاحب المركز العاشر برصيد 27 نقطة إلى إسعاد جماهيره على أرضه والخروج هذا المساء محققا النقاط الثلاث محسنا بذلك سوء النتائج الأخيرة له والابتعاد عند مناطق الخطر والتي يفصله عنها 7 نقاط فقط.

على الطرف الآخر يأتي الضيف العدالة هذه الليلة يبحث عن شيء واحد فقط وهو الفوز والعودة إلى الأحساء بالنقاط الكاملة فهو بحاجة ماسة لها للهروب بعيدا عن خطر الهبوط وتجنب تكرار ما حدث له موسم 2019-2020 بعد أن صعد ولم يستمر طويلا، حيث عاد للهبوط سريعا بنهاية ذلك الموسم.

كما يدخل هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الذي حققه في الجولة الماضية أمام التعاون ويبحث عن استثمار ذلك بالطريقة الصحيحة على المستويين الفني والنفسي والعودة من الجنوب بالنقاط الكاملة هذا اليوم والوصول إلى النقطة رقم 24 للخروج من دائرة الخطر.

قبل المواجهة:

