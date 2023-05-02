جروح أبها تحت مشرط العدالة

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يدخل أبها هذا اللقاء بعد سلسلة طويلة من النتائج المخيبة لجماهير زعيم الجنوب، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في أخر 9 لقاءات للفريق ضمن منافسات الدوري، وكان أخر تلك التعثرات هي الخسارة في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام الطائي بهدف دون رد.
ويسعى أبها صاحب المركز العاشر برصيد 27 نقطة إلى إسعاد جماهيره على أرضه والخروج هذا المساء محققا النقاط الثلاث محسنا بذلك سوء النتائج الأخيرة له والابتعاد عند مناطق الخطر والتي يفصله عنها 7 نقاط فقط.
على الطرف الآخر يأتي الضيف العدالة هذه الليلة يبحث عن شيء واحد فقط وهو الفوز والعودة إلى الأحساء بالنقاط الكاملة فهو بحاجة ماسة لها للهروب بعيدا عن خطر الهبوط وتجنب تكرار ما حدث له موسم 2019-2020 بعد أن صعد ولم يستمر طويلا، حيث عاد للهبوط سريعا بنهاية ذلك الموسم.
كما يدخل هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الذي حققه في الجولة الماضية أمام التعاون ويبحث عن استثمار ذلك بالطريقة الصحيحة على المستويين الفني والنفسي والعودة من الجنوب بالنقاط الكاملة هذا اليوم والوصول إلى النقطة رقم 24 للخروج من دائرة الخطر.
قبل المواجهة:
- يحتل أبها المركز الـ10 برصيد 27 نقطة.
- حقق أبها فوزا وحيدا آخر 9 جولات لعبها في دوري روشن.
- انتهى لقاء الذهاب بفوز أبها على ضيفه العدالة بهدفين نظيفين.
- تواجه الفريقان 3 مرات ضمن دوري المحترفين فاز كل فريق بلقاء وتعادلا في لقاء.
- يحتل العدالة المركز الـ14 برصيد 21 نقطة.
- حقق العدالة الفوز في الجولة الماضية أمام التعاون.
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