7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 5 / 2023، العديد من الأخبار فى مقدمتها، ميار شريف تتأهل لربع نهائى بطولة مدريد المفتوحة للتنس وتواصل كتابة التاريخ، وإقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون جمهور.

موقف محمد شريف من المشاركة بالسوبر بعد إصابة الظهر أمام الرجاء