شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى حكما لمباراة المحلة وسموحة غدا.. وجمال للداخلية وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى لإدارة مباراة غزل المحلة وسموحة ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى غدا الثلاثاء، بينما اختارت اللجنة الحكم أحمد جمال لمباراة الداخلية وانبى.

ويفتقد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، 5 لاعبين أمام غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب كل من أحمد جمال وأحمد شوشة وأبو بكر محمد وأليا سيلا لأسباب فنية، بالإضافة إلى النيجيرى جونيور أجايى الذى ما زال فى مرحلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به فى بداية الموسم بكسر فى القدم.

واختار أحمد سامى 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الإثنين، فى المحلة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد الصباحي، محمد نادي، محمد عصام، أحمد مصطفى، محمود حليمو، مالك بعيوى، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: حسام حسن، بنجامين بواتينج

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.