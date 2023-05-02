شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يجتمع بلاعبى الإسماعيلى فى المران استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية استعداد لمواجهة فريق بيراميدز فى بطولة الدورى.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 24 ساعة، بعد مباراة السبت الماضي أمام المصري، التى انتهت بخسارة الدراويش بهدفين نظيفين وخروجه من كأس رابطة الأندية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران، وبدأ المران بتدريبات جري حول الملعب أعقبتها مجموعة من التدريبات التكتيكية والبدنية المتنوعة.

وأدى لاعبو الدراويش الأساسيين تدريبات خفيفة، في حين خاض باقي لاعبي الفريق المران بشكل طبيعي.

وفي نفس السياق خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة سيد توفيق على سرعة رد الفعل والتسديد وكيفية التعامل مع الانفرادات.

ويستعد الفريق لمباراته المرتقبة أمام منافسه بيراميدز يوم 9 مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المحلي، فضلا عن مواجهة النجوم ببطولة كأس مصر المقرر لها 24 مايو الجارى.