شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يهزم دجلة فى أولى مباريات حسم برونزية كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الصيد على نظيره وادى دجلة بنتيجة 2/3، فى إطار أول مواجهات بلاى أوف حسم برونزية كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

ويلتقى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك، فى إطار أول مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

ومن المقرر أن تقام أول مباراة فى البلاى أوف اليوم والثانية فى اليوم التالى غدا الثلاثاء، وتحدد يوم 4 مايو للمواجهة الفاصلة فى حالة التعادل.

ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى والزمالك بالفوز على الصيد، حيث يتنافس دجلة والصيد على المركزين الثالث والرابع.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائى عقب الفوز على نظيره سبورتنج فى دور الثمانية، بينما تأهل الأهلى عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادى دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب الدورى الممتاز بالفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

أقيمت هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثانى جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023 بعد فوز الزمالك فى المواجهة الأولى .