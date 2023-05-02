شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 1 /5 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 1 /5 /2023، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها الزمالك يواجه بروكسى فى دور الـ32 لكأس مصر، وتضاؤل فرص لحاق محمد عبد الشافى بقائمة الزمالك فى مباراة السوبر، واختبار طبى لحسم مصير مصطفى شلبى مع الزمالك فى السوبر. كيف يستعد الأهلى والزمالك لمباراة السوبر المحلى؟ يطير فريقا الاهلى والزمالك غداً الثلاثاء للإمارات لخوض مباراة السوبر المحلى المقرر لها الجمعة القادمة. أسفرت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2022 / 2023، لمباريات دور الـ32 التي أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى الأندية، عن مواجهة مرتقبة لنادي الزمالك مع نظيره بروكسي. تعرف على طريق الزمالك فى كأس مصر

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