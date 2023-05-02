شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتواصل مع إمام عاشور هاتفيا للاطمئنان عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر، عقب عودته للقاهرة، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا مع فريق ميتلاند وغيابه لنهاية الموسم عن مباريات فريقه .

وتمنى فيتوريا الشفاء لإمام عاشور خلال الاتصال الهاتفى الذي جمعهما والعودة سريعا للملاعب، خاصة أن إمام من الأعمدة الرئيسية في منتخب مصر خلال الفترة الماضية .

ويواصل إمام عاشور برنامجه العلاجي مع طبيب منتخب مصر الأول محمد أبو العلا بالتنسيق مع ناديه الدنماركي.

من ناحية أخرى، طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المشاركة في وضع أجندة ومواعيد البطولات المحلية بداية من الموسم المقبل، حتى يتم التنسيق والترتيب لفترات التوقف التي تلزم المنتخبات الوطنية بوصفة خاصة المنتخب الأول.

وطالب فيتوريا من جمال علام وأحمد دياب التعرف على الجدول الزمنى لانطلاق مباريات الموسم المقبل ومواعيد انتهاء بطولات الدوري والكاس وكأس الرابطة للموسم الجاري، حتى يتمكن من تحديد التوقفات التي تلزمه وامكانيه خوض مباريات ودية فيها.

ويخطط فيتوريا لمواجهة منتخب عربي في يونيو استعدادا لمواجهة غينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم التي تحتضنها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ووضع المدرب البرتغالى ودية المنتخب أمام منتخب عربي قوي كخيار ثان، حال لم تكتمل مفاوضات إحدى شركات التسويق مع اتحاد الكرة لإتمام ودية المكسيك المحتمل إقامتها في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.