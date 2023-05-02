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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 5 / 2023، العديد من الأخبار، فى مقدمتها: محمد هانى وحمدى فتحى فى التشكيل المثالى لإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وإقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون جمهور، وميار شريف تتأهل لربع نهائى بطولة مدريد المفتوحة للتنس وتواصل كتابة التاريخ، وتعرف على مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2023 / 2022.

 

محمد هانى وحمدى فتحى فى التشكيل المثالى لإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

تواجد محمد هانى وحمدى فتحى لاعبا النادى الأهلى فى التشكيل الأمثل لمواجهات إياب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

 

موقف محمد شريف من المشاركة بالسوبر بعد إصابة الظهر أمام الرجاء

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى..

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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