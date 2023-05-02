شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختتم استعداداته لمواجهة غزل المحلة فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.



وحرص أحمد سامى على بعض الجمل التكتيكية والفنية التى يريد تطبيقها فى مباراة المحلة غدا، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل العودة بالثلاث نقاط.



وشهد التدريب خوض اللاعبين لمنافسات كرة التنس ولكن بكرة القدم من أجل زيادة التركيز فى نقل الكرات.

واختار أحمد سامى 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الاثنين، فى المحلة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة غزل المحلة كالتالي:



حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد الصباحي، محمد نادي، محمد عصام، أحمد مصطفى، محمود حليمو، مالك بعيوى، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: حسام حسن، بنجامين بواتينج

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.