شكرا لقرائتكم خبر باكو تشهد ظهور فيراري واستمرار سيطرة ريدبول على الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد المكسيكي سيرجو بيريز سائق فريق الريدبول مجددا للصعود على البوديم بعد فوزه بجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو ضمن منافسات الجولة الرابعة لسباقات الفورمولا1 لموسم 2023 ، ليرفع رصيده إلى 87 نقطة في وصافة الترتيب العام للبطولة خلف زميله في الفريق ماكس فريستابن بطل العالم في الموسمين الأخيرين.

وتأتي هذه العودة بعد أن غاب المكسيكي عن منصة التتويج في الجولة الماضية على ألبيرت بارك في ملبورن الأسترالية، حيث احتل المركز الخامس وهي المرة الوحيد التي غاب فيها بيريز عن الصعود على البوديم هذا الموسم ليعود بقوة هذه الجولة ويفوز بجائزة أذربيجان ويوصل منافسة زميله فريستابن على صدارة ترتيب بطولة السائقين.

كما شهدت جولة هذا الأسبوع ظهور فريق فيراري بعد إجراء عدد من التحديثات على السيارة جعلت الفريق يتحسن بعد خيبة أمل كبيرة بداية هذا الموسم من خلال الجولات الثلاث الماضية ليقود شارل لوكلير هذه العودة ومحاولة الاقتراب من فريق الريدبول ومنافستهم فيما احتل السائق الفرنسي لوكلير المركز الثالث ليسجل بذلك صعوده الأول على منصة التتويج هذا الموسم منذ انطلاقته.

وبنهاية سباق جائزة أذربيجان الكبرى يتصدر السائق الهولندي ماكس فريستابن الترتيب العام لجائزة بطولة السائقين برصيد 93 نقطة بينما يحتل وصافة الترتيب زميله في الفريق سيرجو بيريز برصيد 87 نقطة ليكون بذلك فريق الريدبول قمة الترتيب في بطولة الصانعين بفارق كبير بينه وبين منافسيه بعد أن استطاع جمع 180 خلال الجولات الأربع الأولى مؤكدا بعده عن منافسيه وفي طريقه نحو المحافظة على لقبه في بطولة الصانعين ويأتي فريق استون مارتن أرامكو في المركز الثاني برصيد 78 في وصافة الترتيب العام لبطولة الصانعين هذا الموسم.

بعد انتهاء جائزة أذربيجان الكبرى:







عودة سيرجو بيريز للصعود للبوديم بعد أن غاب عنه في الجولة الماضية.



سجل فريق فيراري البوديم الأول هذا الموسم بعد احتلال شارل لوكلير المركز الثالث.



غياب فرناندو ألونسو عن منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم.



حقق سيرجو بيريز الفوز بالجائزة متفوقا على زميله ماكس فريستابن الذي حل وصيفا.



واصل فريق الريدبول على الفوز بكل السباقات هذا الموسم في الجولات الأربع الماضية.



مسجلو النقاط خلال جائزة أذربيجان: