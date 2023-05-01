أحمد حسن: كهربا ليس المهاجم الأنسب للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يرى احمد حسن نجم منتخب مصر السابق، ان محمود عبد المنعم "كهربا" ليس المهاجم الانسب للنادي الاهلي.

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وقال الصقر لبرنامج عبر برنامج في الاستاد مع الاعلامي كريم خطاب على نجوم اف ام: كهربا ليس المهاجم الانسب للنادي الاهلي ولكنه افضل خيار لكولر ضمن قائمة الفريق الحالية خاصة في ظل عدم اقتناع مدرب الاحمر بالعناصر الهجومية الموجود بالقائمة.

ومن ناحية اخرى قال: مروان عطية وامام عاشور هم افضل ثنائي وسط ملعب في مصر الان.

واردف: عطية يمتلك شخصية في الملعب، ونصيحتي له ان يقوم بتطوير نفسه دائما، والمحافظة على مستواه، ولابد ان يطور ايضا من ادائه الهجومي.

وعن امام عاشور قال: يستطيع ان يستغل امكانياته ويصل ويحقق احلام كبيرة في اوروبا، ولكن ليست الامكانيات الفنية فقط هي المهمة، ولكن العقلية ايضا مهمة.

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