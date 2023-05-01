طائرة الصيد تهزم زهور التجمع ببطولة الجمهورية للناشئات

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 16سنة ناشئات للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق زهور التجمع بنتيجة 1/3 فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين على ملعب الزهور بالدور قبل النهائى ببطولة الجمهورية.

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ضمت قائمة الفريق اللاعبات فاطمه محمد حسني، جودي فرج الله، جني محمود صابر، لينه الظواهري، فريده سلامه، فيروز فادي، كارما حاتم،

ساره طارق، ياسمين تامر، زينه عمرو، فرح حسام، مريم محب، زينه النادي، ملك محمد حسين، سيجو، فريده احمد، مايا احمد نصر، حلا ملش، فاطمه عيد، حبيبه عمر، ريناد وليد، مريم مغازي.

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