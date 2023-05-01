دوري روشن.. الاتحاد يتصدر والنصر يستمر في مطاردته

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات الدوري السعودي "روشن" للأندية المحترفة قوة وإثارة وحماس، وذلك بعد مرور 24 جولة منذ بداية الموسم حتى هذه اللحظة.

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ويستمر اتحاد جدة في صدارة ترتيب دوري "روشن" برصيد 59 نقطة، وذلك قبل بداية الجولة 25 من المسابقة، بينما يأتي النصر في الوصافة بـ 56، والشباب ثالثًا بـ 50 نقطة.

بينما يحل الهلال في المركز الرابع بـ 49 نقطة، والفتح خامس الترتيب بـ 39 نقطة، فيما يأتي التعاون في المركز السادس بـ 37 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي

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