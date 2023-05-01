شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محمد شريف من المشاركة بالسوبر بعد إصابة الظهر أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد جاهزية محمد شريف، مهاجم الأهلي، للمشاركة في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك يوم السبت المقبل، بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة بكدمة في الظهر خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة ضد الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك محمد شريف بديلا في مباراة الرجاء الأخيرة على حساب محمود كهربا، وتعرّض لكدمة في الظهر خلال الوقت الذي لعبه في المباراة، ولكنها إصابة بسيطة لن تعيقه عن المشاركة في مباراة السوبر المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.